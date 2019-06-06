Kocaeli'de dönüş çilesi yoğunluğu başladı

Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine giden tatilcilerin dönüş yoluna geçmesiyle TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde trafikte yoğunluk oluştu. İstanbul yönünden 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için memleketlerine giden tatilciler, 3. günün akşamı dönüş yoluna girdi. Tatilcileri taşıyan araçların dönüş yolunda oluşturduğu trafik ise TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde yoğun bir şekilde devam ediyor. Oluşan yoğun trafikte tatilcileri taşıyan araçlar güçlükle ilerliyor. TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde yoğun trafiğin en etkili olduğu yerler ise Sakarya sınırından başlayarak Uzunçiftlik, Bekirdere, Hatipköy, Hereke ve Dilovası bölgeleri oldu. İzmit kesiminde oluşan yoğun trafik ise havadan görüntülendi. Görüntülerde, İstanbul yönünde dönüşe geçen araçların yoğun trafikte yavaş bir şekilde ilerlemeye çalıştıkları görünüyor. Trafiğin yoğun olduğu alanlarda güzergah boyunca Kocaeli emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipler, olumsuzlukların yaşanmaması adına devriye görevlerini sürdürüyor.

(Gürcan Yılmaz/İHA)

Kaynak: İHA