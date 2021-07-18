Kocaeli'de "dolandırıcılık" suçundan 691 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Kocaeli'de "dolandırıcılık" suçundan 691 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de 'dolandırıcılık' suçundan 691 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan hakkında kesinleşmiş 691 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan hakkında kesinleşmiş 691 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 2008-2013 yıllarında Gebze ilçesinde 1049 kişinin mağdur olduğu, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan yargılanması sonucu toplam 691 yıl 8 ay hapis ve 6 bin lira adli para cezasıyla aranan M.M'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yalova'da belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, M.M'yi gözaltına aldı.

M.M, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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