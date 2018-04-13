Kocaeli'de Dolandırıcılık İddiası

Kocaeli ve İstanbul'da kendisini polis, hakim, savcı, emniyet amiri ve avukat olarak tanıtarak, adliye ile polis merkezlerinden şüphelilerin bilgilerini alıp yakınlarını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, adliyeleri telefonla arayarak kendisini polis, hakim, savcı, emniyet amiri ve avukat olarak tanıtıp, bilgilerini aldığı zanlıların Kocaeli ve İstanbul'daki yakınlarından para istemek suretiyle dolandırılmaya çalışıldığı ihbarı üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından dolandırıcının kimliğini tespit eden ekipler, şüpheli M.K'yı (60) İstanbul'un Şişli ilçesinde gözaltına aldı.

Zanlının benzer suçlardan 5 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Gebze Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.