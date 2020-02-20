Kocaeli'de dolandırıcılık çetesine operasyon: 5 gözaltı
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Kocaeli'de dolandırıcılık çetesine operasyon: 5 gözaltı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ekiplerince dolandırıcılık çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 5 şahıs gözaltına alındı.

20.02.2020 18:05 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:05
Kocaeli'de dolandırıcılık çetesine operasyon: 5 gözaltı

'nin ilçesinde polis ekiplerince dolandırıcılık çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 5 şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, dolandırıcılık ile iddiası üzerine Gebze ilçesinde gelen şikayetleri değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Gebze KOM Grup Amirliği tarafından inceleme başlatıldı. Örgütlü olarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen bir çeteye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahısların, ifadelerinin alınması sonrası adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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