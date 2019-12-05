Kocaeli'de "Doğu Marmara Bayilik ve Kahve Fuarı" açıldı

05.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:35

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Doğu Marmara Bayilik ve Kahve Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı.

Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar ve festivalin açılış töreninde konuşan Vali Hüseyin Aksoy, bu organizasyonun kentin ekonomisine, sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlamasını diledi.

Aksoy, marka yaratmanın, kentin değerlerine sağladığı katkıya değinerek, Kocaeli'de marka sayısının farklı noktalara taşınabilmesi, çeşitlendirmesi ve sayısını arttırmanın önemli olduğunu belirtti.

Kocaeli'de, coğrafi işaretler bakımından da tescil ettirdikleri belirli bir ürün sayısına ulaşıldığına işaret eden Aksoy, şöyle konuştu:

"Bu ürün sayımızı farklılaştırmak, arttırmak ve değerlerimizi ortaya çıkarmak bakımından da ilgili kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temel amacımız; değerlerimizi keşfetmek ve bunları kayıt altına alarak, onların ekonomik anlamda bize daha fazla katkı sağlayacak bir boyuta taşınmasını sağlamaktır. Türk kahvemizin daha çok tanıtılması ve bu anlamda dünya piyasalarında yer alması bakımından bu faaliyetler oldukça önemli. Bugün, dünyada Türk kahvemizin daha çok tanıtılması ve bu anlamda dünya piyasalarında yer alması bakımından bu faaliyetlerde oldukça önemli. Bu etkinliğin kahve festivali olarak da değerlendirilmiş olması, Türk kahvesinin tanıtımına ve daha çok tüketilmesine katkı sağlayacak."

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da bu ve benzeri organizasyonlarının sayısının artmasının, kentin zenginliği açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Markalaşma faaliyetlerinin, kentin geleceğine sağladığı katkılara değinen Büyükakın, "Markalaşma faaliyeti sadece bir tasarım faaliyetinden ibaret değildir. Marka denildiğinde insanların aklına belli işaretler, belli renkler, belli isimler geliyor. Ama marka bunun çok daha ötesinde bir şey. Bir zincir aslında. Üretim safhasından başlayıp, nihai tüketiciye ulaşan, tüketiciye ulaştıktan sonra da belli süreçleri devam ettiren bir zincir. Onun için markayı bir bütün olarak değerlendirmeli." ifadelerini kullandı.

-"Marka değerini güçlendirmeyi hedefliyoruz"-

KOTO Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, kentin hem ekonomi hem de istihdam kaynağı anlamında Türkiye için öneminin ve ülkeye nasıl bir güç kattığının farkında olduklarını vurguladı.

Kente ve ülkeye değer katarak potansiyelini ortaya çıkarmak için birbirinden değerli projeler gerçekleştirmeye gayret ettiklerini aktaran Bulut, "Geçtiğimiz yıllarda müştereken gerçekleştirdiğimiz genel sanayi fuarlarımız ve insan kaynakları fuarlarımızın yanı sıra odamız için gerçek anlamdaki ihtisas fuarı özelliği gösteren Doğu Marmara İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı'nda elde ettiğimiz başarılar şehrimizi ve bölgemizi bir fuar merkezi haline getirmek konusunda, bizleri daha da heyecanlandırdı. Başta ilimiz olmak üzere Doğu Marmara illerimizin marka değerini güçlendirmek, bölgesel iş birliklerini artırmak ve sahip olduğumuz potansiyeli harekete geçirmek hedefindeyiz." dedi.

Fuarı ilk kez düzenlediklerini anlatan Bulut, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi, MARKA ve KOSGEB ile destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Ticari hayatına yeni markalar kazandırmak isteyen iş insanlarını ve kahve tutkunlarını buluşturan, 70 firmanın katıldığı fuar, 8 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: AA