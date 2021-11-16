Kocaeli'de dini duyguları istismarla dolandırıcılık davasında karar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik tutuksuz 15 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.Y. ve Y.S. ile sanık avukatları katıldı.

Duruşmada, son sözleri sorulan A.Y. ve Y.S. beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "Rafet efendi" kod adlı Şaban Özdil'e "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 6 ay hapis ile 16 bin 600 lira adli para cezası, "Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanuna Muhalefet" suçundan 7 ay 15 gün hapis ile 3 bin lira adli para cezası olmak üzere toplam 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ile 19 bin 600 lira adli para cezası verdi.

Heyet, Özdil'in, "suç işlemek için örgüt kurma" suçlamasından ise beraatine hükmetti.

Sanıklardan A.Y, Y.D. ve Y.S. "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis ile 12 bin 500'er lira adli para cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar ise haklarındaki suçlamalardan beraat etti.

İddianame

Savcılık tarafından hazırlanan 89 sayfalık iddianamede, kendisini "Hızır Aleyhisselam" olarak tanıttığı ve gruba katılanlardan "sadaka" adı altında para, ev ve otomobil alıp dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen örgüt elebaşı "Rafet efendi" kod isimli Şaban Özdil'in de aralarında bulunduğu 15 sanığın, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 2 yıldan 14'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri

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