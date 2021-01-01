Kocaeli'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Antaplı Mahallesi Çakmak mevkisindeki tarlasında çalışan Hasan İnce'nin kullandığı traktör devrildi.

Traktörün altında kalan ve çevredekiler tarafından çıkarılırken İnce, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İnce'nin kalçasında kırıklar olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım