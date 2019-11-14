Kocaeli'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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Kocaeli'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Kandıra ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

14.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:06
Kocaeli'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Mehmet D. idaresindeki 41 N 0156 plakalı traktör, Orhan Mahallesi Karahasanlar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Araç, Karahasanlar Deresi üzerinde bulunan köprü ile temiz su ana isale hattı arasında asılı kaldı.

verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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