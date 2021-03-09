Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
09.03.2021 10:15 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:18
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi Yumrukaya mevkiinde Y.O. idaresindeki 41 ADY 209 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, tırın kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal