Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı
Haberler » Güncel » Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı - Haber

Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde konteyner yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

20.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:08
Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı

'nin ilçesinde konteyner yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

D-100 kara yolu istikameti Hereke mevkisinde, Hüseyin Savran yönetimindeki ham madde yüklü konteyner taşıyan 41 YY 329 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul istikameti tamamen, Ankara yününün ise tek şeridi ulaşıma kapandı.

verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Ağır yaralanan sürücü, ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konteynerin yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kara yolunun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul yönüne trafik akışı Körfez gişelerden itibaren Anadolu Otoyolu'na verildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler