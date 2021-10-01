Kocaeli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Kocaeli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

DİLOVASI, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

D-100 kara yolu Diliskelesi Mahallesi'nde Ankara istikametine giden Orhan K. yönetimindeki 77 AN 692 plakalı otomobil, aynı yönde giden sürücüsünün isme ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobille çarpışması sonucu devrildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekibince ayakta tedavi edildi.

Polis, kaza mahallinden kaçan sürücüyü ve plakası belirlenemeyen aracı bulmak için çalışma başlattı.

Kocaeli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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