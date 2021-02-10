Kocaeli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Kocaeli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

10.02.2021 10:55 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:58
Kocaeli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kandıra Ağva kara yolu üzerinde Kaptan Yavuz idaresindeki 34 NEZ 30 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu arada yoldan geçen vatandaşlar, devrilen otomobili kaldırdı.

Daha sonra araçtan vatandaşların yardımıyla çıkarılan Kaptan, ambulansla Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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