Kocaeli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
10.02.2021 10:55 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:58
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kandıra Ağva kara yolu üzerinde Kaptan Yavuz idaresindeki 34 NEZ 30 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Bu arada yoldan geçen vatandaşlar, devrilen otomobili kaldırdı.
Daha sonra araçtan vatandaşların yardımıyla çıkarılan Kaptan, ambulansla Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım