Kocaeli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Kocaeli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

27.12.2020 10:05 | Son Güncelleme: 27.12.2020 10:09
Kocaeli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Denizli Mahallesinde, Ferhat Dönmez idaresindeki 34 BY 9021 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen sebeple bariyere çarparak şarampole devrildi.

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri bulunduğu yerden kurtardı.

Olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, özel bir hastaneye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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