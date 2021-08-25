Kocaeli'de devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
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Kocaeli'de devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

Kocaeli'de devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Akse Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi'nde Yavuz K. yönetimindeki 07 BIG 99 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi.

Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

Araç, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kocaeli'de devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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Kocaeli'de devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu - Haberler
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