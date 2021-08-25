Kocaeli'de devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Akse Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi'nde Yavuz K. yönetimindeki 07 BIG 99 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi.
Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü, kazayı yara almadan atlattı.
Araç, çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal