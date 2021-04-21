Kocaeli'de devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
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Kocaeli'de devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

Kocaeli'de devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
Anadolu Ajansı / Fahri Haner - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.

Merkez Mahallesi D-130 kara yolunda Ramazan S. yönetimindeki 41 GR 725 plakalı otomobil, refüje çarparak devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen Ramazan S. kazadan yara almadan kurtuldu, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner

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