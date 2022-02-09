Kocaeli'de devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
AA, Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
ÇAYIROVA, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde seyreden B.K. idaresindeki 34 DAD 995 plakalı otomobil, Akse Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araçtaki Z.B, ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Esmer Geçal - Güncel