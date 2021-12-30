Kocaeli'de devrilen motosikletten düşen kurye yaralandı

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Arapçeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde Gürkan A. idaresindeki 34 AEN 717 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gürkan A. özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

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