Kocaeli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi'nde Baran M. idaresindeki 34 DRU 617 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi.

Kazada yaralanan ve kuryelik yaptığı öğrenilen sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal