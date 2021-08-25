Kocaeli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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Kocaeli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi'nde Baran M. idaresindeki 34 DRU 617 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi.

Kazada yaralanan ve kuryelik yaptığı öğrenilen sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kocaeli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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