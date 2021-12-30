Kocaeli'de devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Kocaeli'de devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde makine kalıbı yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde makine kalıbı yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Emir İ. idaresindeki 41 L 5201 plakalı makine kalıbı yüklü kamyonet, Kirazpınar Mahallesi Şekerpınar mevkisinde kaldırıma devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, ekipler tarafından çıkarıldı.

Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İşçinin sırtına saplanan testere, itfaiye ekiplerince kesildi

İşçinin sırtına saplanan testere, itfaiye ekiplerince kesildi

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

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