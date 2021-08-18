Kocaeli'de devrilen hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
İnönü Mahallesi Organize Sanayi Caddesi'nde Osman B. yönetimindeki 41 VY 720 plakalı hafriyat yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Osman B, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal