Kocaeli'de ders zili çaldı

09.09.2019 16:26

Kocaeli'de, 400 bin öğrenci ve 25 bin öğretmen ders başı yaptı.

Karamürsel Yalakdere İlkokulu ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Kocaeli Vali Vekili Suat Yıldız, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının çocuklara ve öğretmenlere hayırlı olmasını ve başarılı bir şekilde geçmesini diledi.

Yeni eğitim öğretim yılının coşkusunu ve heyecanını yaşadıklarını ifade eden Yıldız, Kocaeli'de yaklaşık bin 350 okulda 400 bin öğrenci ve 25 bin öğretmenin, şevk ve heyecanla 19 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecek yoğun yorucu, bir o kadar da heyecanlı sürenin başlangıcını yaptıklarını dile getirdi.

Yıldız, eğitimin, üzerinde titizlikle durulması ve her şeyden fazla sahiplenilmesi gereken kararlılık ve süreklilik isteyen bir süreç olduğunu vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ise öğrencilerin okullarına yeniden kavuşmanın, velilerin de taşıdığı sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmenin heyecanını taşıdığını kaydederek, "Eğitim, şüphesiz her dönemde toplumların en büyük önceliği olmuştur. Yeni öğretim yılının velilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı Ahmet Er de kısa konuşma gerçekleştirdi.

Törene, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Eroğlu, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, İl Milli Eğitim Müdürü yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, daire amirleri siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve veliler katıldı.



Karamürsel ilçesinde de ilk ders zilinin çalınmasıyla birlikte 35 okulda 9 bin 200 öğrenci eğitim öğretim yılına başladı.

Gölcük'te öğrencilere çanta dağıtıldı

Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması nedeniyle Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Gölcük Dumlupınar Ortaokulu'ndaki 827 öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

Okulda düzenlenen törende konuşan Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, öğrencilerden çok çalışarak başarılı olmalarını diledi.

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da bu yıl da eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla öğrencilere hediyeler aldıklarını ifade ederek, başarılı bir dönem geçmesi temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise hayata öğrencileri hazırlayan en önemli basamağın okul olduğunu dile getirerek, "Sadece burada öğrendikleriniz sizin bilgi kapasitenizi artırmakla kalmaz aynı zamanda sizi hayata hazırlar. Sadece meslek edinmek için okula gelinmez. Hayallerinizi gerçekleştirmek için çalışacaksınız ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkacaksınız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından çanta ve kırtasiye malzemelerinin dağıtımı yapıldı.

Kaynak: AA