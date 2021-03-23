Kocaeli'de dernek lokaline pompalı tüfekle saldırı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir derneğin lokaline pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir derneğin lokaline pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'nde İzmit Kullar Güvercin Üretme ve Yaşatma Derneğine ait lokale gelen bir kişi, içeride pompalı tüfekle etrafa ateş açtı.

Saçmalar, derneğin kepengini delerek karşı binadaki daireye isabet etti.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis, taksiyle kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman