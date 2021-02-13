Kocaeli'de dereye düşen 2 köpek kurtarıldı
13.02.2021 16:45 | Son Güncelleme: 13.02.2021 16:48
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dereye düşen 2 köpek itfaiye tarafından kurtarıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dereye düşen 2 köpek itfaiye tarafından kurtarıldı.
Kumla Deresi'ne 2 köpeğin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, merdivenle indikleri dereden köpekleri çıkardı.
İtfaiye erleri, daha sonra hayvanları elleriyle kuruladı ve besledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş