Kocaeli'de dereye devrilen otomobil sürücüsü yaralandı
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Kocaeli'de dereye devrilen otomobil sürücüsü yaralandı

28.01.2021 21:23 | Son Güncelleme: 28.01.2021 21:26
Kocaeli'de dereye devrilen otomobil sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet B. yönetimindeki 34 HJ 3046 plakalı otomobil, Tavşanlı Mahallesi Ballıkayalar mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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