Kocaeli'de deprem anı kamerada
Kocaeli'de deprem anı kameradaKOCAELİ - İstanbul Silivri açıklarında meydan gelen 5.8 şiddetindeki deprem Kocaeli'de güvenlik kameralarına yansıdı.
26.09.2019 15:32
Kocaeli'de deprem anı kamerada
KOCAELİ - İstanbul Silivri açıklarında meydan gelen 5.8 şiddetindeki deprem Kocaeli'de güvenlik kameralarına yansıdı.
Silivri açıklarında meydan gelen 5.8 şiddetinde meydana gelen güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem anında vatandaşların panik halinde binaları boşaltıkları görülüyor.
Kaynak: İHA