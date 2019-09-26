Kocaeli'de deprem anı kamerada

Kocaeli'de deprem anı kamerada

Kocaeli'de deprem anı kameradaKOCAELİ - İstanbul Silivri açıklarında meydan gelen 5.8 şiddetindeki deprem Kocaeli'de güvenlik kameralarına yansıdı.

26.09.2019 15:32
Kocaeli'de deprem anı kamerada

Kocaeli'de deprem anı kamerada

KOCAELİ - İstanbul Silivri açıklarında meydan gelen 5.8 şiddetindeki deprem Kocaeli'de güvenlik kameralarına yansıdı.

Silivri açıklarında meydan gelen 5.8 şiddetinde meydana gelen güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem anında vatandaşların panik halinde binaları boşaltıkları görülüyor.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.