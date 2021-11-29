Kocaeli'de denizin taşması sonucu sahil otoparkı su altında kaldı

KOCAELİ (AA) - İzmit Körfezi'nde, kuvvetli rüzgarın denizi taşırması sonucu sahil otoparkının bir bölümünü su bastı.

Körfeze kıyısı olan ilçelerde güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgar zaman zaman etkisini artırıyor.

İzmit ilçesinde şiddetli lodos nedeniyle deniz taştı. Dalgaların sahil şeridini aşmasıyla sahil otoparkının bir bölümü su altında kaldı.

Vatandaşlardan, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.