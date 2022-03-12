Kocaeli'de denizi taşlarla dolduran kişinin yalısı mühürlendi
AA - Şengül Azbay - Güncel
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Darıca ilçesinde, denizi taşlarla doldurduğu tespit edilen kişinin yalısı mühürlendi.
Darıca ilçesinde, denizi taşlarla doldurduğu tespit edilen kişinin yalısı mühürlendi.
Bayramoğlu Mahallesi Meltem Sokak'ta bir yalının ön tarafının taşlarla doldurulduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Darıca Belediyesi ekiplerine bildirdi.
Harekete geçen yapı kontrol ve zabıta ekipleri, yalıda incelemelerde bulundu.
Yalının ön tarafının taşlarla doldurulduğunu belirleyen ekipler, tutanak hazırlayarak yalıyı mühürledi.
Yalı sahibine, doldurduğu bölümün eski haline getirilmesi için süre verildi.