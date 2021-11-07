Kocaeli'de denizi kirleten 478 gemiye 51 milyon TL ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2006 yılından itibaren İzmit Körfezi'nde uçakla havadan, deniz yüzeyinden de deniz süpürgeleri ve amfibik araçlarla denetimlerini sürdürüyor. Denizi kirleten gemi ve sanayi kuruluşlarına müdahale edilerek cezalar uygulanıyor.

Denetim uçuşlarına İzmit sahilinden başladıklarını söyleyen Önem, "İzmit Körfezi'nde 5 ayrı noktada demir yeri ve 35 liman iskele var. İzmit Körfezi'ne ortalama 10-12 bin civarında gemi hareketi var. Bunların tamamını denetlememiz gerekiyor. Bu denetlenmenin gerçekleşmesi için 3 boğumdan oluşan İzmit Körfezi'ni düzenli olarak denetliyoruz. Marmara Denizi kısmına çok fazla girmeyip İzmit Körfezi kısmını denetliyoruz. Ancak şunu söyleyebilirim, uygulamış olduğumuz bu denetim modelimizin mutlaka yaygınlaşması, diğer denizlerimizde de uygulanması çok önemli. İzmit Körfezi'ndeki bu başarıyı bu şekilde elde ettiğimizi söyleyebilirim" diye konuştu.