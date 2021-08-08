Kocaeli'de denize giren iki akrabadan biri boğuldu
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Kocaeli'de denize giren iki akrabadan biri boğuldu

Kocaeli'de denize giren iki akrabadan biri boğuldu
Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren iki akrabadan biri boğuldu, diğerini arama çalışmaları sürüyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren iki akrabadan biri boğuldu, diğerini arama çalışmaları sürüyor.

Babalı Mahallesi'ndeki Tuzağzı mevkisinde denize giren Yusuf Elmas (43) ve akrabası Ahmet Enes Elmas (19), bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, jandarma, sağlık ve KOSKEM ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin arama çalışması sonucu denizden çıkarılan Yusuf Elmas'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Elmas'ın cenazesi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Denizde kaybolan diğer kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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