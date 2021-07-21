Kocaeli'de denize giren 2 kardeş boğuldu, 1 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren 2 kardeş boğuldu, boğulma tehlikesi geçiren kadın hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren 2 kardeş boğuldu, boğulma tehlikesi geçiren kadın hastaneye kaldırıldı.

Babalı Mahallesi Dikili Tuzağzı mevkisinde, rüzgarlı havada denize giren Kardelen G. (16) ile kardeşi Atakan G. (13) ve Nihal G. (35), bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Kıyıdakilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma, sahil güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, kardeşler ile Nihal G'yi sudan çıkardı.

Sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Nihal G'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, Kandıra Kaymakamlığınca rüzgarlı hava nedeniyle Cebeci, Kumcağız, Sarısu ve Bağırganlı'da yeni bir duyuruya kadar denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım