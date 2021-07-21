Kocaeli'de denize giren 2 kardeş boğuldu, 1 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de denize giren 2 kardeş boğuldu, 1 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Kocaeli'de denize giren 2 kardeş boğuldu, 1 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren 2 kardeş boğuldu, boğulma tehlikesi geçiren kadın hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren 2 kardeş boğuldu, boğulma tehlikesi geçiren kadın hastaneye kaldırıldı.

Babalı Mahallesi Dikili Tuzağzı mevkisinde, rüzgarlı havada denize giren Kardelen G. (16) ile kardeşi Atakan G. (13) ve Nihal G. (35), bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Kıyıdakilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma, sahil güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, kardeşler ile Nihal G'yi sudan çıkardı.

Sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Nihal G'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, Kandıra Kaymakamlığınca rüzgarlı hava nedeniyle Cebeci, Kumcağız, Sarısu ve Bağırganlı'da yeni bir duyuruya kadar denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

Jandarma geçit vermedi! Arazide topluca ilerleyen 113 kaçak göçmen yakalandı
Jandarma geçit vermedi! Arazide topluca ilerleyen 113 kaçak göçmen yakalandı
Soylu: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki kahramanlarımızın ve ailelerinin...
Soylu: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki kahramanlarımızın ve ailelerinin...
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı'nda Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki Bakan Soylu ile telefonla görüşerek, askerlerin...
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı'nda Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki Bakan Soylu ile telefonla görüşerek, askerlerin...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Bülent Turan Meral Akşener Mustafa Demir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Aytaç Kara Gökhan Gönül Mehmet Topal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocaeli'de denize giren 2 kardeş boğuldu, 1 kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 21:28:09. #1.14#

title