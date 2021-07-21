Kocaeli'de denize giren 2 gençten biri boğuldu
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Kocaeli'de denize giren 2 gençten biri boğuldu

Kocaeli'de denize giren 2 gençten biri boğuldu
Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için denize giren 2 gençten biri boğuldu, diğeri hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için denize giren 2 gençten biri boğuldu, diğeri hastaneye kaldırıldı.

Kumcağız Plajı'nda denize giren O.Y. (21) ve M.Y. (15), açıkta yüzerken bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Gençlerin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden çevredekiler, durumu Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine haber verdi.

Kurtarma ekiplerince sahile çıkarılan O.Y'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan M.Y'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

O.Y'nin cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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