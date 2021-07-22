Kocaeli'de denizde kaybolan genci arama çalışmalarına ara verildi
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Kocaeli'de denizde kaybolan genci arama çalışmalarına ara verildi

Kocaeli'de denizde kaybolan genci arama çalışmalarına ara verildi
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan genci arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan genci arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Ailesi ve arkadaşlarıyla dün Gebze'den gelen Özcan D. (23), Bağırganlı plajında dalgalı denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolmuştu.

Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kayıp genci bulmak için gün boyu çalışma yürüttü.

Suda jetskiyle arama yapan ekipler, kıyıdan dürbün ve drone ile deniz yüzeyini taradı.

Çalışmalarda herhangi bir sonuç alınamazken, havanın kararması üzerine arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Kocaeli'de denizde kaybolan genci arama çalışmalarına ara verildi
Kocaeli'de denizde kaybolan genci arama çalışmalarına ara verildi
Kocaeli'de denizde kaybolan genci arama çalışmalarına ara verildi
Kocaeli'de denizde kaybolan genci arama çalışmalarına ara verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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