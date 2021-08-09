Kocaeli'de denizde kaybolan amcadan sonra yeğeninin de cesedine ulaşıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde girdikleri denizde gözden kaybolduktan bir süre sonra cesedi bulunan amcanın ardından bugün de yeğeninin cesedine ulaşıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde girdikleri denizde gözden kaybolduktan bir süre sonra cesedi bulunan amcanın ardından bugün de yeğeninin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Babalı Mahallesi'ndeki Tuzağzı mevkisinde dün Yusuf Elmas (43) ile denize giren yeğeni Ahmet Enes Elmas (19) bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Dün amca Elmas'ın cesedine ulaşan ekipler, bugün de yapılan çalışmalar neticesi yeğen Elmas'ın cansız bedenine ulaştı.

Elmas'ın cenazesi Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Denize giren amca ile yeğeni, bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Ekiplerin çalışmasında dün amcanın cesedine ulaşılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım