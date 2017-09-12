Kocaeli'de Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.



Alınan bilgiye göre, Kerpe Kayalar mevkisinde denizden yaklaşık 1 kilometre açıkta bir kişinin hareketsiz olduğunu gören balıkçı, şahsı sudan çekip tekneye alarak durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.



Daha sonra limana getirilerek 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede, şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.



Polis ekipleri, cesedin Murat Baykan'a (40) ait olduğunu belirledi. Baykan'ın cesedi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.