Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Kumcağız Plajı'nda denize giren Mahmut Ketenalan (30), kıyıdan uzaklaştıktan bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.
Durumu fark eden Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, Ketenalan'ı sudan çıkardı.
Kıyıda bekleyen ilk yardım görevlilerinin suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürdüğü Ketenalan, Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ketenalan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım