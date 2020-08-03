Kocaeli'de denizde boğulan kadın toprağa verildi Kocaeli'de denizde boğulan kadın toprağa verildi Kocaeli'de denizde boğulan Nihat Çakmak'ın cenazesi memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Kocaeli'de denizde boğulan kadın toprağa verildi

TOKAT - Kocaeli'de denizde boğulan Nihat Çakmak'ın cenazesi memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre; Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Babalı sahilinde denize giren Nihat Çakmak boğularak hayatını kaybetti. Çakmak'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli beldesi Hebüllü mahallesine getirildi. Bekar olduğu öğrenilen Çakmak'ın cenazesi sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek kılındı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazı sonrasında Çakmak'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İHA