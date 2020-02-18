Kocaeli'de deniz ulaşımına sis engeli
İzmit Körfezi'nde etkili olan yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.
İzmit Körfezi'nde etkili olan yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Ulaşımı Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bölgede etkisini artıran sis, sabah saatlerinde görüş mesafesini düşürdü.
İzmit Körfezi'nde etkili olan sis nedeniyle sabah saatlerindeki vapur seferleri geçici olarak durduruldu.
Hava koşullarının düzelmesinin ardından iptal edilen seferlerin yeniden başlayacağı bildirildi.