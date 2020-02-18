Kocaeli'de deniz ulaşımına sis engeli
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Kocaeli'de deniz ulaşımına sis engeli

İzmit Körfezi'nde etkili olan yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

18.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:54
Kocaeli'de deniz ulaşımına sis engeli

Körfezi'nde etkili olan yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

Deniz Ulaşımı Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bölgede etkisini artıran sis, saatlerinde görüş mesafesini düşürdü.


İzmit Körfezi'nde etkili olan sis nedeniyle sabah saatlerindeki vapur seferleri geçici olarak durduruldu.


Hava koşullarının düzelmesinin ardından iptal edilen seferlerin yeniden başlayacağı bildirildi.

Kaynak: AA
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