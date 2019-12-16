Kocaeli'de deniz ulaşımı yeniden başladı
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Kocaeli'de deniz ulaşımı yeniden başladı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle durdurulan deniz ulaşım seferleri, hava şartlarının normale dönmesiyle yeniden başladı.

16.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:11
Kocaeli'de deniz ulaşımı yeniden başladı

(İHA) – 'de saatlerinde etkili olan sis nedeniyle durdurulan deniz ulaşım seferleri, hava şartlarının normale dönmesiyle yeniden başladı.


Kocaeli'de deniz ulaşımı sis engeline takıldı. Sabah saatlerinde Kocaeli merkezi ve Körfezi'nde etkili olan sis nedeniyle İzmit, Derince, Körfez ve Gölcük ilçeleri arasında karşılıklı yapılan vapur seferleri iptal edildi. İptal edilen seferler, hava şartlarının normale dönmesi sonrasında 11.45 itibariyle yeniden başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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