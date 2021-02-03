Kocaeli'de defne yaprağı hasadı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kocaeli'de defne yaprağı hasadı başladı

03.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:12
Kocaeli'de defne yaprağı hasadı başladı

Sanayi kenti Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yöre halkının önemli geçim kaynakları arasında bulunan defne yaprağı hasadına başlandı.

Sanayi kenti Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yöre halkının önemli geçim kaynakları arasında bulunan defne yaprağı hasadına başlandı.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünce belirlenen tarihlerde, Babaköy Mahallesi sakinlerince ormandan dalıyla toplanan defne yaprakları, traktör yardımıyla kurutma tesislerine taşınıyor.

Burada 2 gün fırında kurutulduktan sonra dalından ayrılan yapraklar, boylarına göre ayrıştırıldıktan sonra ilaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik sektöründe kullanılmak üzere iç piyasaya ve yurt dışına gönderiliyor.

Yılda 4 ton üretimin yapıldığı Kandıra'da, orman köylüsünün hasadı sürüyor.

"Yeni defne alanlarıyla üretimi artırmaya çalışıyoruz"

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AA muhabirine, dünyada ilaç, gıda ve kozmetik sektöründe kullanılan bitkinin Kandıra'da çiftçilerin gelir kaynağı olmaya devam ettiğini söyledi.

Defne bitkisinin ülke ekonomisine ciddi katkısı olduğunu vurgulayan Turan, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Kandıra Belediyesi olarak yeni defne alanlarıyla üretimi artırmaya çalışıyoruz. Bu da istihdamla alakalı ilçe ve ülke ekonomisine değer katacak." diye konuştu.

İlçede 20 yıldır defne yaprağı işi yapan kurutma tesisi sahibi Fahri Buruş da toplanan defne bitkisini kendilerine ait işletmede işleyerek piyasaya sattıklarını söyledi.

Fırınlarda 2 gün kurutulan defne yaprağının çırpılarak dalından ayrıldığını, daha sonra büyüklüğüne göre tasnif edilip ihracatçıya satıldığını aktaran Buruş, şöyle devam etti:

"Kandıra için çok büyük gelir kaynağı. Pandemi döneminde bile bölge halkı ormanlarda defne kesiyor. En az 500 aile bu sektörden geçimini sağlıyor. Kandıra'da yıllık 4 bin ton üretim yapılıyor. Yüzde 90'ı ilaç sanayinde, yüzde 10'u baharat ve kozmetikte kullanılıyor. Yıllardır bu işi yapıyoruz. İlaç sektöründe kullanıldığı için dünyada kriz olsa bile 'Yine getirin, yine getirin.' diyorlar."

"Zahmet olmazsa rahmet olmuyor"

İşçilerden Yusuf Şahin de Orman İşletme Şefliğince verilen defne kesim işini yaptıklarını belirterek, "Köyümüzün etrafındaki ormanlarda yetişen defneler fabrikada işlenip yurt içine ve yurt dışına gönderiliyor. Meşakkatli bir iş ama zahmet olmazsa rahmet olmuyor. Köylümüz için bir geçim kaynağı. Hem memleket hem köylü kazanıyor." ifadesini kullandı.

Özlem Eroğlu da eşi ve kardeşine yardım etmek için defne kesim işi yaptığını belirterek, topladıkları yaprakları traktörlere yükleyip kantara bıraktıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Didem Kınalı Tuba Büyüküstün
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Ünal Karaman Mustafa Cengiz Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'de defne yaprağı hasadı başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 11:41:38. #1.16#
title