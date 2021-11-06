Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı

AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri ve örgüte finansman sağladıkları iddiasıyla 2 Kasım'da yakalanarak dün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, ikisi adli kontrol şartıyla salıverildi. Yabancı uyruklu bir şüphelinin ise sınır dışı edilmesine karar verildi.

Daha önce adliyeye sevk edilen zanlılardan biri de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title