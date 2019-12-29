Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

29.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:48

Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen 3 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için Körfez ve Başiskele ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda A.T, E.İ. ve S.E.Ş. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA