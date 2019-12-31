Kocaeli'de, DEAŞ operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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Kocaeli'de, DEAŞ operasyonunda 3 kişi tutuklandı

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Azerbaycan ve Rusya uyruklu 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

31.12.2019 15:09 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:10
Kocaeli'de, DEAŞ operasyonunda 3 kişi tutuklandı

'nin ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Azerbaycan ve Rusya uyruklu 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'de terör örgütü DEAŞ bünyesinde silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edilen Azerbaycan ve Rusya uyruklu 3 şüpheliyi tespit etti. Çayırova ilçesinde düzenlenen operasyonla 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
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