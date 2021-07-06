Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de DEAŞ silahlı terör örgütü için faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 5 kişi, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kocaeli'de DEAŞ silahlı terör örgütü için faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 5 kişi, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, örgüt için faaliyetlerde bulunan 5 kişinin kimlikleri tespit edildi. Şahısların yakalanması için ekipler tarafından operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

FETÖ'nün 'yargı teşkilatı mahrem imamı' oldukları belirlenen 66 zanlı hakkında gözaltı kararı
FETÖ'nün "yargı teşkilatı mahrem imamı" oldukları belirlenen 66 zanlı hakkında gözaltı kararı
Dur ihbarına uymayıp kovalama sonucu yakalandı! Üzerinden çelik yelek çıkınca, 'Hasmım var' dedi
Dur ihbarına uymayıp kovalama sonucu yakalandı! Üzerinden çelik yelek çıkınca, "Hasmım var" dedi
Kendisini bıçaklayan şahıslardan kurtulmak için tren hattına girdi
Kendisini bıçaklayan şahıslardan kurtulmak için tren hattına girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Varank
Magazin Sibel Can Sezen Aksu Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Mesut Özil Metin Oktay Diego Costa Ahmet Ağaoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 11:00:41. #1.16#

title