Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
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Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şahıs gözaltına alındı.

Kocaeli'de DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlıların yakalanması için operasyon düzenlenirken, gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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