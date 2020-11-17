Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
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Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

17.11.2020 10:27 | Son Güncelleme: 17.11.2020 10:30
Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3'ü yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3'ü yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3'ü yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

Ev ve iş yeri aramalarında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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