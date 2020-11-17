Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
17.11.2020 10:27 | Son Güncelleme: 17.11.2020 10:30
Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3'ü yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3'ü yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 3'ü yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.
Ev ve iş yeri aramalarında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş