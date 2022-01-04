KOCAELİ'DE DEAŞ OPERASYONU: 10 GÖZALTI

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 6'sı Türk vatandaşı, 4'ü yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. 10 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 6 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu 3 kişi ise idari işlemler için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet