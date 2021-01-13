Son dakika haberi | D-100 Karayolundaki trafik kazası nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu
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Son dakika haberi | D-100 Karayolundaki trafik kazası nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu

13.01.2021 21:13 | Son Güncelleme: 13.01.2021 21:57

Bir son dakika haberine göre Kocaeli'de, D-100 karayolunun Derince kesiminde 2 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı, trafiğin aksaması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Kocaeli'de, D-100 karayolunun Derince kesiminde 2 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı, trafiğin aksaması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

D-100 karayolunda Ankara yönüne giden Emre E. idaresindeki 34 BHJ 784 plakalı otomobil, Derince tüneli girişinde aynı yönde seyreden bir hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje çarparak durdu.

Kaza yapan otomobilde sıkışan Banu E. itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşımın yaklaşık 45 dakika kontrollü olarak sağlandığı Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Yoldaki trafik akışı, kazaya karışan otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Son dakika haberi | D-100 Karayolundaki trafik kazası nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu
Son dakika haberi | D-100 Karayolundaki trafik kazası nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu
Son dakika haberi | D-100 Karayolundaki trafik kazası nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu
Son dakika haberi | D-100 Karayolundaki trafik kazası nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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