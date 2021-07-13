Kocaeli'de çürümüş erkek cesedi bulundu
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Kocaeli'de çürümüş erkek cesedi bulundu

Kocaeli'de çürümüş erkek cesedi bulundu
Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde ağaçlık alanda çürümüş kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde ağaçlık alanda çürümüş kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. 

Olay, Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Sipahi Sokak'ta bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arka kısmında bulunan sokaktan geçen temizlik görevlileri ağaçlık alan içerisinde hareketsiz bir kişinin olduğunu görerek ihbarda bulundu. Bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Polisin yaptığı inceleme sonucu çürümeye başlayan erkek cesedinin kimliği belirlenemedi. Polisin bölgede olay yeri inceleme çalışması yapmasının ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Ölen kişinin kimliği belirlenmeye çalışılırken, soruşturma devam ediyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Polat

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