Kocaeli?de, Cuma namazı öncesi koronavirüs önlemi KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Cuma namazı öncesi camilerde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Cuma namazı öncesi camilerde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cuma namazı öncesi 12 ilçede, 14 ekip ve 34 personel ile camilerde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi. Dezenfeksiyon çalışması sonrası camiler 30 dakika kapalı tutularak, dezenfektanın tüm mekan içerisindeki etkisini göstermesi sağlandı. Daha sonra camiler 3 saat boyunca havalandırıldı.

Kaynak: DHA