Kocaeli'de çukura düşen köpeği itfaiye kurtardı - Haberler

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Kocaeli'de çukura düşen köpeği itfaiye kurtardı

AA, Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'de çukura düşen köpeği itfaiye kurtardı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde beton elektrik direğinin sökülmesi nedeniyle oluşan çukura düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde beton elektrik direğinin sökülmesi nedeniyle oluşan çukura düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Emek Mahallesi 91 Sokak'ta bir köpeğin beton elektrik direğinin sökülmesiyle oluşan çukura düştüğünü fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, köpeği çukurdan çıkardı.

Yaralı köpek, daha sonra Çayırova Belediyesi Veteriner Hekimliğine götürüldü.

Veteriner hekim Günhan Doğan, hayvanın iç kanamasını durdurmak için iğne yaptıklarını, gerekli tedavinin uygulandığını söyledi.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Çayırova, İtfaiye, Kocaeli, Köpek, Güncel, Haberler

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